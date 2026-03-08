「オープン戦、オリックス８−０巨人」（７日、京セラドーム大阪）１番・中堅で起用された３年目の巨人・佐々木俊輔外野手が２安打と気を吐いた。オープン戦は４戦連続安打で打率５割。「自分は結果を出さないと出られない立場ですし、しっかり負けないようにと思ってます」と熾烈（しれつ）な外野手争いの中で、スタメン奪取へ猛アピールだ。阿部監督は「春はいいんだよね。ミスター・スプリング」とさらなる飛躍へ期待を込