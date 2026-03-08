「オープン戦、阪神１−０ソフトバンク」（７日、甲子園球場）少ないチャンスで結果を残した。「７番・三塁」でスタメンの阪神・木浪聖也内野手が３安打と大当たり。「アピールし続ける立場で、結果は大事になる。打ったことはよかったです」とうなずいた。まずは二回、追い込まれながらも尾形の変化球に食らいつき中前打。四回は直球に詰まったが、しぶとく左前に落とした。六回は伊藤の変化球に反応し左前に運んだ。「対応