日大三（東京）は7日、公式サイトで硬式野球部が春季東京都大会への出場を辞退することを発表した。女子生徒にわいせつ動画を送らせ拡散したなどとして、2月12日に児童買春・ポルノ禁止法違反（製造や提供）の疑いで、男子部員2人が書類送検されていた。動画は部員数十人が受け取り、拡散には十数人が関わったとみられる。同校は2月12日から野球部の活動休止を続けている。公式サイトには「事案の重大性を踏まえ、指導体制およ