「オープン戦、阪神１−０ソフトバンク」（７日、甲子園球場）打球音がこだまし、白球が三遊間を抜けると、万雷の拍手と喝采を浴びた。聖地での劇的スミ１勝利。立役者は阪神・中川勇斗だ。虎の子の１点をたたき出す先制適時打で、白熱する開幕左翼争いを一歩リードした。「真っすぐが良い投手。甘かったので良い結果になって良かったです」初回１死二塁。この日最速１５６キロを投じるなど速球が武器の相手先発・尾形に食