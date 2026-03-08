◇練習試合横浜14―０帝京三（2026年3月7日横浜G）高校野球の対外試合が解禁を迎え、第98回選抜高校野球大会（19日開幕、甲子園）で連覇を狙う横浜（神奈川）は横浜市内のグラウンドで帝京三（山梨）との練習試合に14―0で大勝した。今秋ドラフト1位候補に挙がる最速154キロ右腕・織田翔希（3年）は6回から救援し、3回完全で5三振を奪った。自己最速にあと2キロに迫る152キロを2度も計測して仕上がりは順調。「凄く良い