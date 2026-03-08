「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・第３日」（７日、琉球ＧＣ＝パー７２）８位から出たプロ４年目の皆吉愛寿香（２５）＝フリー＝が２バーディー、１ボギーの７１で回り、通算６アンダーで５位に浮上した。４バーディー、１ボギーの６９をマークし、通算１４アンダーで首位を維持した年間女王の佐久間朱莉（大東建託）は８番まで開幕から連続ノーボギー４４ホールと、記録の残る１９９０年以降の新記録樹立を樹