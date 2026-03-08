格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５２」（７日、有明アリーナ）を榊原信行ＣＥＯ（６２）が総括した。この日のメインイベントでは、秋元強真がパッチー・ミックスに２ラウンド（Ｒ）でＴＫＯ勝ち。セミでは、敗れたものの桜庭大世がルイス・グスタボと激闘を繰り広げるなど、若手選手が目立つ大会となった。榊原ＣＥＯは「ひょっとすると、ファンの皆さんはちょっと物足りないと感じたのかもしれませんが、フタを開けてみれば僕