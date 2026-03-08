大相撲春場所は８日にエディオンアリーナ大阪で初日を迎える。３場所連続優勝と初の綱取りに挑む大関・安青錦（２１）＝安治川＝は７日、大阪・松原市の部屋宿舎で最終調整。新調した黒色の締め込み姿で体を動かし、集中力を高めた。本場所中には、東京の安治川部屋と同じ江東区内にあるウクライナ料理店が、大阪宿舎へ出張するプランもある。強力な援軍を力に最高位を目指す。安青錦は引き締まった表情で、黙々と四股を踏み続