「右脚の肉離れ」で別メニュー調整中の阪神ドラフト１位の立石正広内野手（２２）＝創価大＝が７日、近日中にも２軍全体練習に完全合流する見込みであることが７日、分かった。６日から本格的な打撃練習を再開しており、完全復活は間近。取材に応じた立石は約１カ月ぶりに肉声で今の思いを語った。「良い方向に向かっていると思います」。立石は現在のコンディションを静かな口調で説明した。別メニューで黙々と調整する期間が