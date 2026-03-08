「オープン戦、阪神１−０ソフトバンク」（７日、甲子園球場）経験豊富なベテランが、好リードで投手陣をけん引した。本拠地甲子園で初めてマスクをかぶった阪神・伏見寅威捕手が、大竹、高橋と開幕ローテ候補の２人とバッテリーを組み無失点に抑えた。大竹とは持ち味の緩急をうまく使った。「相手がどう反応するのか見たかった。自分なりにいろいろやらせてもらった」と収穫を得た。高橋に対しては、普段あまり投げないカー