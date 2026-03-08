「春季教育リーグ、阪神７−０ソフトバンク」（７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）「１番・中堅」で先発出場した阪神のドラフト３位・岡城快生外野手（筑波大）が２安打１打点の活躍で、チームを快勝に導いた。今春初のＳＧＬでの対外試合で切り込み隊長を務めた若虎が、第１打席から躍動した。「初回は勢いをチームに持ってこられるような打席にしたい」と直球を捉えて左前打。先制点の口火を切り、有言実行してみせた。さ