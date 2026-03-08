◇第6回WBC1次ラウンドC組日本8―６韓国（2026年3月7日東京D）ドジャースで同僚の侍ジャパン・大谷から“注目選手”に挙げられていた金慧成（キム・ヘソン）は試合前に願っていた。「今日だけは調子が良くなくて三振をしてくれたら…」。だが、打棒は止まらなかった。2―3の3回1死。大谷は集中していた。右横手投げの高永表（コ・ヨンピョ）が投じたスライダーを強振。「甘い球をしっかりと良いスイングができた」。角度