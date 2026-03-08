大相撲春場所は8日、大阪市浪速区のエディオンアリーナ大阪で初日を迎える。7日は土俵祭が行われ八角理事長（元横綱・北勝海）らが15日間の安全を祈願した。大関・安青錦（21＝安治川部屋）の史上最速所要16場所での横綱昇進が懸かる。スポニチ本紙評論家の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は課題の序盤戦と苦手力士の克服をポイントに挙げた。思えば、安青錦の1年前はまだ新入幕でした。そこから6場所連続で2桁勝利を挙げ、