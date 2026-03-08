◇第6回WBC1次ラウンドC組日本8―６韓国（2026年3月7日東京D）日本―韓国戦の試合前に予定されていた高市早苗首相の始球式は中止された。奈良県出身で大の阪神ファンとして知られ、この日は65歳の誕生日でもあった。永田町関係者によると、当初、張り切って準備を進めていたが、イラン情勢を受け、球場へ行くこと自体を取りやめることが話し合われていたという。衆院選の遊説で右手を痛めていたため、「プレーボールコ