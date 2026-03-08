中東以外にも広がる反イスラエル・反米テロリスク2月28日、米国とイスラエルが敢行した電撃的な共同軍事作戦「エピック・フューリー（壮絶な怒り）」は、イランの最高指導者アリ・ハメネイ師の死亡という衝撃的な結末を招き、中東情勢は緊迫の度合いを深めている。トランプ大統領が「テロの元凶が排除された」と勝利を宣言してから今日に至るまで、事態は沈静化するどころか、報復の応酬と戦域の拡大というシナリオを辿っている