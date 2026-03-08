◇第6回WBC1次ラウンドC組日本8―６韓国（2026年3月7日東京D）世界に「種市がバレた」とSNSが沸いた。20年に右肘じん帯再建手術（通称トミー・ジョン手術）を受け、球数を制限するリハビリを経て「全部3球勝負」の意識。侍ジャパンのロッテ・種市の圧巻の3者連続空振り三振が、その裏の3点勝ち越しを呼び込んだ。「シンプルに勝ち投手になれたのがうれしかった。チームが勝てたのが一番」。同点の7回に3番手で登板。最速