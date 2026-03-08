◇第6回WBC1次ラウンドC組日本8―６韓国（2026年3月7日東京D）最初で最後のチャンスと考えて日の丸を背負った侍ジャパンのエンゼルス・菊池が粘った。侍ジャパンでのWBC初マウンド。初回先頭から3連打を浴びて3点を失う立ち上がりから踏ん張り、「調子は良かったが、相手が本当にいい打線だった。初回は大胆に行き過ぎた。チームメートに感謝」と振り返った。2回は3者凡退に抑え、3回1死一、二塁を脱出。計6安打を許して