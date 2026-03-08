◇第6回WBC1次ラウンドC組日本8―６韓国（2026年3月7日東京D）この日も一塁ベンチに宮崎事前合宿でアドバイザーを務めたダルビッシュの背番号「11」のユニホームが掲げられた。大勢と高橋宏が丁寧にセッティング。高橋宏は「ダルビッシュさんがいなかったら、このチームはつくり上がってない。一緒に戦ってるつもり」。前日の試合後はダルビッシュも自身のX（旧ツイッター）で「宮崎合宿最終日にマイアミで返してねっ