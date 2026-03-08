◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国6―8日本（2026年3月7日東京D）韓国は初回に3点を先行しながら、打ち負けて開幕2連勝を逃した。3―5の4回にはドジャースで大谷と同僚の金慧成（キム・ヘソン）の右中間2ランで一時同点としても、7回に救援陣が制球難から3失点。直後の攻撃では2点差に迫り、なお2死満塁で金慧成が見逃し三振に倒れて天を仰いだ。日本には強化試合を含めて1分けを挟んで11連敗。WBCの直接対決で最後の勝利