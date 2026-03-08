◇第6回WBC1次ラウンドC組日本8―６韓国（2026年3月7日東京D）侍ジャパンのホワイトソックス・村上は2点差に迫られた8回に先頭で、この試合両軍最速の打球速度111.8マイル（約180キロ）の高速右前打を放った。2試合連続安打で「僕の中でボールだと思って見逃しているところは見逃せている。あとは早めにもうちょっと仕掛けてという感じ」と手応えを口にした。大谷からの“指名”で2試合連続で試合前フリー打撃を同組で