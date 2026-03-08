8日の日本―オーストラリア戦の始球式を、西武、レッドソックスなどで活躍した松坂大輔氏（スポニチ本紙評論家）が務める。大会広報事務局が発表した。松坂氏は第1、2回の06、09年WBCに出場し、2大会連続でMVPを受賞して日本の連覇に貢献した。大会通算6勝をマークしている。