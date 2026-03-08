◇第6回WBC1次ラウンドC組日本8―６韓国（2026年3月7日東京D）侍ジャパンの巨人・大勢は2点リードの9回に守護神として起用され、わずか7球で3者凡退で締めてセーブを挙げた。最速155キロだった直球を中心に押した。1死からタイガースのジョーンズには中堅へ大飛球を飛ばされたが、周東が好捕した。2月27日の中日との壮行試合で右ふくらはぎがつって緊急降板。本番へ向けて不安を募らせたが、「一つ試合を抑えることが