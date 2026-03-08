地方経済の活性化は積年の課題だ。地域金融機関は、金融市場が大きく変化していく時代を迎える中で、地域を支える中核的な役割を果たしていかなければならない。金融庁は昨年１２月、地方銀行や信用金庫、信用組合などを対象とする「地域金融力強化プラン」をまとめた。このような包括的な施策を打ち出したのは、不良債権処理や貸し渋り問題の解消に取り組んだ２００３年以来となる。これを受け、政府は金融機能強化法の改正