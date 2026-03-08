国家衛生健康委員会の雷海潮主任は7日に行われた第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の民生をテーマとした記者会見で、「2025年の中国人の平均寿命は79．25歳になり、2020年に比べて1．32歳伸び、この間の年平均で0．26歳増加した」と述べた。（提供/人民網日本語版・編集/KS）雷海潮主任