◇第6回WBC1次ラウンドC組日本8―６韓国（2026年3月7日東京D）侍ジャパンの日本ハム・伊藤は1球の失投がもったいなかった。5―3とした直後の4回から登板。先頭打者に死球を与え、1死一塁からドジャースの金慧成（キム・ヘソン）に同点2ランを浴びた。「修正しないといけない」と唇をかんだ。ただ、許した安打はこの1本だけで6回まで投げ、3回2失点で6奪三振と立て直し、昨季沢村賞の力を示した。井端監督は「失点の後