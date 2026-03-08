◇第6回WBC1次ラウンドC組日本8―６韓国（2026年3月7日東京D）存在感が頼もしい。ソロ2発で逆転した3回。侍ジャパンのレッドソックス・吉田は代わった右腕・趙丙荽（チョ・ビョンヒョン）の2球目、真ん中高めカーブを痛烈に叩いた。「うまくためて一球で仕留められた。集中力は大事にしている。ああいう場面では特に」。打った瞬間に確信の一撃が右翼席へ。鈴木との2者連発を決め、WBCでは日本代表初の1イニング3発