７日に行われた「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」１次ラウンドの日本―韓国戦で、岩手・花巻東高出身の菊池雄星投手（３４）と大谷翔平選手（３１）が侍ジャパンのメンバーとしてそろって出場した。２人は３学年差で、菊池投手が甲子園で活躍して同高を一躍全国区に押し上げ、大谷選手はその姿に憧れて入学した。ＷＢＣで一緒に戦うのは今回が初めてだ。３学年上の菊池に憧れて入学した大谷ＷＢＣ初出場で先発