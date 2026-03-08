◇第6回WBC1次ラウンドC組日本8―６韓国（2026年3月7日東京D）今大会はMLBと同様のルールで登板した投手が最低でも打者3人と対戦するか、イニング終了まで投げなければ交代できない。同規則を念頭に井端監督は2番からジグザグ打線を組む意向を示していた。左の2番・近藤にぶつけた左腕の金栄奎（キム・ヨンギュ）が四球で満塁としても右の鈴木と勝負するしかなく、結局、決勝の押し出し四球。井端監督は「ああいう並び