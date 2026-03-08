［東日本大震災１５年］明日への道＜３＞おびえたように体を震わせる小型犬の顔をなで、語りかける。「ごめんね。でも、おりこうさんだね」。さいたま市内の動物病院で、獣医師の佐藤森（しん）さん（２８）が、神経症の疑いで訪れた犬の検査に当たっていた。勤務先の動物病院には磁気共鳴画像装置（ＭＲＩ）などの最新鋭の検査機器があり、ほかの病院で対応が難しい犬や猫が相次いで来院する。病巣などを見逃すまいと、時間を