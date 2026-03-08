政府は、官民投資を集中的に進めるために定めた「戦略１７分野」のうち、優先的に支援を行う６１製品・技術を新たに選定する方針を固めた。ＡＩ（人工知能）ロボットや半導体、小型無人航空機など日本が優位性の獲得を目指す分野などに絞り込んで投資を加速させる。１０日にも開催する日本成長戦略会議（議長・高市首相）で決定する。６１製品・技術の選定では、他国に供給を依存する分野など経済安全保障上の観点や、海外市場