WBC(ワールドベースボールクラシック)東京プールの広報事務局が7日、松坂大輔氏が8日のオーストラリア戦で始球式を務めることを発表しました。松坂氏は1998年ドラフト1位で西武に入団。最多勝、ゴールデングラブ賞、ベストナイン賞、新人王などを獲得し、2001年には沢村賞も受賞。2006年にボストンレッドソックスへ移籍してメジャーリーグでもプレーしました。WBCでは第1回大会、第2回大会に出場し、通算6勝で歴代最多勝。2大会連