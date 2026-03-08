◇第6回WBC1次ラウンドC組日本8―６韓国（2026年3月7日東京D）侍ジャパンのロッキーズ・菅野が8日のオーストラリア戦に先発する。天皇陛下が観戦される「天覧試合」。野球では66年11月6日、全日本とドジャースが対戦した日米野球（後楽園）以来、60年ぶり。「勝てば突破が決まると思う。しっかり地に足着けてマウンドに上がれたらいいなと思います」。6日にブルペン投球を行い、この日はキャッチボールなどで本番に備