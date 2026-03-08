◇第6回WBC1次ラウンドC組日本8―６韓国（2026年3月7日東京D）侍ジャパンのソフトバンク・周東が途中出場し、超絶プレーでチームを救った。2点リードの9回1死、ジョーンズの大飛球を中堅フェンスにぶつかりながらジャンプして好捕。ガッツポーズを繰り返し「捕るしかないと思いながら追っていた。喜びがそのまま出た」。野手は相手打者の打球方向などのデータが書かれたメモを携帯してプレー。やや深めに守り「データ