◇第6回WBC1次ラウンドC組日本8―６韓国（2026年3月7日東京D） 侍ジャパンのソフトバンク・近藤はつなぎの仕事を果たした。初戦から8打数無安打で迎えた5―5の7回。目の前で大谷が敬遠された2死一、三塁でじっくり見極めて四球を選んだ。「ポイントゲッターはいっぱいいる。自分の役割は塁に出ること」と話していた通り満塁へ好機を広げ、鈴木の決勝の押し出し四球、吉田の適時打を呼び込んだ。通算出塁率が4割を超え