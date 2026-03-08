都道府県版ジェンダー・ギャップ指数4分野の上位上智大の三浦まり教授らでつくる「地域からジェンダー平等研究会」は8日の国際女性デーに合わせ、各地域の男女平等度を政治、行政、教育、経済の4分野で分析した2026年の「都道府県版ジェンダー・ギャップ指数」を公表した。政治分野は、比較可能になった24年より8府県で数値が低下。他の多くの地域も停滞し足踏みが目立った。戦後、日本で女性が初めて参政権を行使して4月で8