俳優の岡田准一（45）が司会を務めるクイズゲーム特番「THEFLOOR」（後7・00）が日本テレビで28日に放送される。2023年にオランダで始まり、欧米を中心に放送地域が拡大している世界的人気番組が日本初上陸。優勝賞金1000万円を懸けて、32人の豪華芸能人たちが参戦する。参加者はフロアに陣地を与えられ、隣接する相手との1対1のクイズ対決で陣地を奪い合う。勝ち残った1人が賞金を手にする。収録後、岡田は「一回でも負け