ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダルの坂本花織（２５）＝シスメックス＝が７日、世界選手権（２５日開幕、プラハ）への出場を表明した。大阪市内でスポーツアンバサダーを務める高級時計メーカー「オメガ」のイベントに出席。「最後は世界選手権。そこで自分自身が満足できる、しっかりやり切れたと思えるような試合にできたら」と明言した。今季限りでの引退を表明している坂本は、最後となる五輪で個人、