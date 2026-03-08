◇第6回WBC1次ラウンドC組日本8―６韓国（2026年3月7日東京D）侍ジャパンは7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドで韓国と対戦し、8―6で逆転勝利を収めた。カブスの鈴木誠也外野手（31）は初回、3回に2打席連続本塁打をマーク。7回には決勝の押し出し四球で計4打点を挙げ、打線をけん引した。前回大会は左脇腹を痛めて辞退した大砲が大暴れし、チームは2連勝で1次ラウンド突破に王手をかけた。侍