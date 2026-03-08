いつもの重ね着コーデがなんだか物足りないと感じることも。そんな日に頼りになりそうなのが、サマ見えを狙えるブラウスです。今回は【GU（ジーユー）】で見つけた、大人世代も取り入れやすい「上品ブラウス」に注目。きちんと感がありながらかしこまりすぎず、デイリーにも使いやすい一枚をご紹介します。スタッフさんのおしゃれな着こなしも、ぜひ参考にしてみて。 シンプルコーデに映える大きめ