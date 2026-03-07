車の窓から顔や手を出して走る行為は、状況や地域によっては違反となる可能性があります。都道府県の道路交通規則によっては、5万円以下の罰金が科されるケースもあります。 車窓から身を乗り出すと「座席ベルト装着義務違反」と見なされるかも ドラマやミュージックビデオなどでは、車窓から身を乗り出して風を受けている姿が描かれることがあります。 しかし、実際の道路では思わぬ違反や事故につながるお