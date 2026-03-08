◆オープン戦オリックス８―０巨人（７日・京セラドーム大阪）巨人・佐々木俊輔外野手（２６）が７日、オリックスとのオープン戦（京セラＤ）で実戦３試合連続マルチ安打をマークした。「１番・中堅」で先発出場し、４打数２安打でＯＰ戦の打率５割をキープ。２年ぶりの開幕スタメンに向けてアピールに成功した。阿部監督の「ミスタースプリング」という“愛の叱咤（しった）”を力に変え、レギュラー奪取を目指す。力強く踏