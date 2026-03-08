◆オープン戦オリックス８―０巨人（７日・京セラドーム大阪）オリックス・佐藤一磨投手が救援テストに応えた。岸田護監督は「見てみたかった」と、５回から３番手で投入。大城、小浜、門脇の３人で片付け、自己最速まで１キロに迫る１４７キロを計測した。エース・宮城と同じ１９年に育成ドラフト１位で入団。２４年に支配下選手登録され、先発で通算２勝を挙げている。「ストライクゾーン内勝負で、思い切り腕を振ることを意