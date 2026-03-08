右足の肉離れから復帰を目指す阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が７日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」でリハビリの現状を明かした。前日から本格的な屋外フリー打撃を再開し、三塁と左翼の２ポジションで守備練習。シートノックや一部の走塁練習のみ外れている状況だが「ほぼ何も違和感なくできている。良くなっている」と説明した。この日は小谷野栄一１軍打撃チーフコーチが視察に来たなか、フリー