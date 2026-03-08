2023年オランダでの初放送を皮切りに、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど欧米を中心に爆発的な勢いで放送されているメガヒット番組『THE FLOOR』の日本版が、日本テレビで制作・放送されることが8日、発表された。MCは、岡田准一が務める。【写真】多岐にわたるメンバーが登場！日本版『THE FLOOR』進出者のヒント『THE FLOOR』は、優勝賞金1000万円を懸けて、挑戦者たちが１対１のクイズ対決で真剣勝負を繰