安青錦は締め込みを新調し、3場所連続優勝と初の綱獲りに挑む。7日、大阪府松原市の安治川部屋で最終調整。四股、すり足、スクワットなどの基礎運動で汗を流した。順調な仕上がりを見せ、「体重も落ちてないし、いい感じでやれたので、あとはやるだけ」と自信を示した。黒の締め込みが映えた。先場所では12日目から青の締め込みを黒に変更。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）が現役時代に締めていたものだった。「新しいやつ