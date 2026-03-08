FRUITS ZIPPERが26年のMBSテレビ、ラジオのプロ野球中継「MBSベースボールパーク」テーマソングを担当することが分かった。GAORA SPORTSでも使用される。同局が7日、発表した。ケツメイシRYOJIによる書き下ろしで、タイトルは「ぶちかませよ！」。8日午後1時からの阪神対巨人のオープン戦生中継で先行披露される。兵庫・西宮市出身で幼少期からの阪神ファンの鎮西寿々歌（27）は「地元・関西のMBSプロ野球中継のテーマソングを担当