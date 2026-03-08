阪神タイガースを中心にプロ野球の試合中継をお送りする『MBSベースボールパーク』の新テーマソングがFRUITS ZIPPERの「ぶちかませよ！」に決定した。【ライブ写真】インパクト大！メンバーが乗って登場したFRUITS ZIPPER気球ソロショットもケツメイシが楽曲を提供しており、『MBSベースボールパーク』に寄せて書き下ろされたFRUITS ZIPPERの新曲となる。リズミカルでスポーティーなメロディーに野球を連想させる歌詞が散り