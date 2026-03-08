俳優岡田准一（45）が日本テレビ系特番「THE FLOOR」（3月28日午後7時）でMCを務めることが7日、分かった。23年のオランダでの初放送を皮切りに、米国、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど世界各国で高視聴率をたたき出したヒット番組の日本版。賞金1000万円を懸け、挑戦者たちが1対1のクイズ対決で陣取りバトルを行う。後日発表される32人の豪華芸能人が挑戦者として出演するという。岡田は挑戦者の緊張と覚悟を受け止め、