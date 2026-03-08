aespaのNINGNING（ニンニン、23）が、自ら非公開だった体重を明かした。最近ライブ放送を行い、ファンからの質問タイムを設けた。ファンから体重を聞かれ「当ててみてください」と話した後「55キロ」と答えた。ライブ放送を見守っていたスタッフが「絶対に違う！40キロくらい？」と言うと「体重なんて、なんで重要なの？」と言いながら「41キロ。まあ、言ってもいいか」と話した。続けて「みなさんが健康であればいいです。やせ