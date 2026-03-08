◇第6回WBC1次ラウンドD組ドミニカ共和国12―3ニカラグア（2026年3月7日マイアミ）3―3の同点で迎えた6回、重苦しい空気をドミニカ共和国の6番・カミネロのバットが振り払った。外角高めのカットボールを捉え、中堅バックスクリーン右横へ一直線。3年目の昨季、レイズで45本塁打した22歳が、貴重な勝ち越し2ランで均衡を破った。「ベースを回っている時は本当にうれしかった。夢がかなった瞬間だった。少し涙も出たよ」